Nog één allerlaatste boek van Tolkien

Tolkien-fans kunnen nog een laatste keer genieten van de fantasiewereld van de Engelse schrijver. Deze week verschijnt The Fall of Gondolin, op basis van nagelaten fragmenten bezorgd door Tolkiens zoon Christopher.

Het verhaal speelt zich af duizenden jaren voor de gebeurtenissen van The Hobbit en The Lord of the Rings. De hoofdpersoon bezoekt de elfenstad Gondolin, die wordt aangevallen door de duistere heerser Morgoth, voorganger van Sauron.

Zelf noemde Tolkien het verhaal ooit "het eerste echte verhaal" over Midden-aarde. Hij schreef het in 1917, toen hij aansterkte van gezondheidsklachten die hij bij de Slag aan de Somme had opgelopen.

Tolkien liet het werk uiteindelijk niet uitgeven. Wel bleef hij verhalen schrijven over dezelfde fantasiewereld, wat in 1937 leidde tot The Hobbit, gevolgd door de Ring-trilogie in 1954 en 1955.