Verdachte van doodschieten politieman Spa langer vast

De Nederlander die verdacht wordt van de moord op een Belgische politieman dit weekeinde in Spa, blijft voorlopig vastzitten. De rechtbank in Verviers heeft zijn voorlopige hechtenis met een maand verlengd, zonder daar verder een toelichting op te geven.

De man werd dinsdag formeel aangeklaagd voor de dood van de politieman en poging tot moord op een andere agent.

Zondagochtend, enige uren na de fatale schietpartij, werd de Nederlander opgepakt. De volgende dag, toen hij verhoord werd, zei hij dat hij zich niets van het gebeurde kon herinneren. Volgens het Belgische parket was hij onder de invloed van alcohol, drugs en medicijnen. Hij omschreef de uren van de schietpartij tot aan zijn arrestatie als een zwart gat. Tegelijkertijd beroept hij zich op zijn zwijgrecht.

Café

Zaterdagavond werd de man met twee anderen geweigerd in een café. Ze stapten in een taxi, die later op last van de politie moest stoppen. De verdachte schoot op de agenten, waarbij de dode viel en een andere agent zwaar gewond raakte.

De broer en een vriend van de verdachte, die ook in de taxi zaten, zijn aangehouden in Nederland. België vraagt om hun uitlevering.

Vlak na het incident vertelde een ooggetuige dat hij een agent zwaargewond op de straat zag liggen: