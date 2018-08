Medewerker tbs-kliniek De Kijvelanden verdacht van drugshandel

Tbs-kliniek De Kijvelanden in Poortugaal onderzoekt de betrokkenheid van een medewerker bij de handel in drugs. De medewerker is op non-actief gesteld. De mogelijke betrokkenheid kwam afgelopen week aan het licht.

Het is het vierde incident in korte tijd in de kliniek bij Rotterdam. In juli werd ontdekt dat een patiënt in Poortugaal in drugs handelde, bevestigt een woordvoerder van Fivoor, waarvan De Kijvelanden deel uitmaakt. Volgens hem zijn toen ook drugs in beslag genomen en zijn aan de betrokkenen maatregelen opgelegd.

Incident met schaar

Verder werd vorige maand bij een controle een schaar gevonden in de kamer van een patiënte in de Forensische Psychiatrische Kliniek, een onderdeel van De Kijvelanden. Volgens de woordvoerder had de patiënte, die is veroordeeld voor een steekincident, de schaar niet in haar bezit mogen hebben.

Die vondst was extra pijnlijk voor de kliniek, omdat begin vorig jaar een patiënt in De Kijvelanden een medewerker met een schaar neerstak. De sociotherapeut overleed twee dagen later aan zijn verwondingen.

De inspecties Justitie en Veiligheid en Gezondheidszorg en Jeugd concludeerden dat het personeelstekort daarbij een rol speelde. Daardoor was er een onveilige werkomgeving, stellen de inspecties.

'Veiligheid nauwelijks verbeterd'

Volgens medewerkers van De Kijvelanden is de veiligheid na het noodlottige incident nog nauwelijks verbeterd. Er is nog steeds een tekort aan personeel, jonge medewerkers zijn onervaren en verlofgangers worden bij terugkeer in de kliniek amper gecontroleerd, waardoor er binnen de kliniek volop drugs en mobiele telefoons verkrijgbaar zijn.

Vorige week kwam de kliniek in het nieuws doordat een patiënt brand had gesticht in zijn eigen kamer. De man raakte daarbij lichtgewond. Volgens de woordvoerder kwam de patiënt tot zijn daad nadat hij slecht nieuws had gehoord. De kliniek heeft van het incident aangifte gedaan.

Het incident van de medewerker die betrokken zou zijn bij drugshandel, is nog niet gemeld bij de inspectie.