25 jaar na de verdwijning Tanja Groen: 'Je wordt na alles sterker'

Tanja was in 1993 een 18-jarige student in Maastricht. Ze zou op een vrijdag terugkomen naar Schagen, de plaats in Noord-Holland waar haar ouders woonden. "Ik ging haar halen op het station, want ze had veel spullen bij zich. Maar ze was er niet. En een paar treinen later ook nog niet", zegt de moeder.

Iets later belden studievrienden van Tanja. Die vroegen zich af of ze al thuis was. "Dat is niets voor Tanja, ze was altijd punctueel." Adrie bleef tot de laatste trein op het station. "Ik dacht: ze komt straks wel. Maar ze kwam er nooit uit."

Corrie en Adrie namen contact op met de politie en het ziekenhuis. Ze begonnen te zoeken in Maastricht, samen met agenten. "Je hoopt dat je haar vindt, maar aan de andere kant eigenlijk niet", zegt Adrie. Want: zou hun dochter nog wel in leven zijn?

Tips leveren niets op

25 jaar later is er nog altijd geen enkele concrete aanwijzing wat er met haar is gebeurd. Na de verrassende doorbraak in de zaak van Nicky Verstappen, die twintig jaar geleden dood werd gevonden, weegt dat zwaar. Het stel is natuurlijk blij voor de ouders van Verstappen, maar het is confronterend.