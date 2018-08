Schade aan gemeentehuis in Bemmel na wanhoopsdaad loopt in miljoenen

De schade aan het gemeentehuis van Lingewaard bedraagt miljoenen. Die inschatting maakt verzekeraar Raetsheren van Orden vandaag. Het herstellen van het gebouw en alle daarbij komende kosten komen waarschijnlijk uit op een bedrag van tussen 3,5 en 5 miljoen euro.

Het gemeentehuis in Bemmel is onbruikbaar nadat in de nacht van 21 op 22 augustus een auto naar binnen was gereden. Er ontstond brand, waarbij de bestuurder omkwam. Het ging, zo bleek achteraf, om een wanhoopsdaad.

De verzekeraar houdt het bij een inschatting. "Er zijn meer kosten dan alleen de brandschade, zoals de kosten van de tijdelijke units die worden geplaatst. Hoelang die blijven staan, is van invloed op de kosten."

Sinds het incident werken ambtenaren van Lingewaard op allerlei verschillende plekken, bijvoorbeeld thuis, in kasteel De Kinkelenburg en in horecagelegenheden. Vanaf dinsdag zitten ze in tijdelijke units, voor minstens zes maanden, schrijft Omroep Gelderland.