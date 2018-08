Kernreactoren Doel in België langer uitgeschakeld

De herstart van twee van de vier reactoren in de kerncentrale van Doel in België is met twee maanden uitgesteld. De reactoren zouden in oktober weer in bedrijf zijn, maar dat is uitgesteld naar december.

De vertraging is veroorzaakt door een lek in het reserve-koelwatersysteem in reactor Doel 1. Na die ontdekking werd ook Doel 2 grondig onderzocht. Daar werd geen lek geconstateerd, maar het koelwatersysteem wordt uit voorzorg vervangen. Bij een inspectie van de kerncentrale in april bleek dat licht radioactief water was vrijgekomen.

De exploitant deelt mee dat reactor Doel 1 op 10 december weer in bedrijf moet zijn en Doel 2 op 31 december. Doel 4 blijft tot medio december dicht voor onderzoek.

De buurlanden van België zijn bezorgd over de veiligheid van de centrale in de buurt van Antwerpen. Die zorgen zijn er ook over de centrale van Tihange, in de buurt van Luik.