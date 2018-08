Nieuw kijkwijzersymbool voor aankopen in games

De Europese kijkwijzer voor computerspellen krijgt een nieuw symbool dat consumenten waarschuwt voor zogenoemde in-game aankopen. Aan het eind van het jaar zal het betaalicoontje op de verpakkingen in de winkel te vinden zijn.

Volgens PEGI, de organisatie die de leeftijdsclassificatie en inhoudspictogrammen bepaalt, is het van belang dat ouders weten dat hun kinderen de mogelijkheid hebben om tijdens het spelen dingen te kopen. "Zo kunnen ze bepalen of ze de uitgaven van hun kind in de gaten willen houden of willen beperken", zegt de directeur.