Geld voor militairen Schaarsbergen die zeggen mishandeld te zijn

Twee van de drie militairen die zeggen dat ze op de kazerne in Schaarsbergen zijn mishandeld, verkracht en bedreigd, hebben een schadevergoeding van ministerie van Defensie gekregen. Eén van hen zegt tegen het AD dat het gaat om 200.000 euro.

Volgens woordvoerder Jurriaan Esser van defensie had de organisatie een zorgverplichting voor de militairen. Twee van hen zijn in overleg met hun werkgever vertrokken en kregen een bedrag uitgekeerd. Defensie zegt niks over de hoogte van dat bedrag.

De militair spreekt in de krant over 'zwijggeld', Esser bestrijdt dit. Ook de advocaat van de militair zegt dat daar geen sprake van is geweest. Hij zegt dat het waarschijnlijk "een uiting van frustratie" is geweest van zijn cliënt.

Vorig jaar deden de drie militairen aangifte, waarop het OM de zaak onderzocht. Negen collega's die door de drie militairen zijn beschuldigd, hebben aangifte gedaan wegens smaad. Zij hebben de beschuldigingen steeds tegengesproken.