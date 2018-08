Foutje ambtenaar: reinigingsdienst Nijmegen poetst kunstwerk weg

Het was een blauw-wit kunstwerk op de stoep, om voorbijgangers te attenderen op het watertappunt in Nijmegen. Maar de reinigingsdienst wist dat niet, en poetste het weg. Een medewerker van de gemeente was vergeten door te geven dat de schildering legaal is aangebracht.

De versiering gebeurde op initiatief van Marianna Bakker. Zij bedacht het plan om tapwaterpunten, waar mensen hun flesje bijvullen, te versieren. Volgens haar weten weinig mensen waar de 23 watertappunten in de stad staan, schrijft Omroep Gelderland.

Waterbedrijf Vitens deed de punten in 2012 al aan de stad cadeau. Street artists hebben de versieringen aangebracht.