Man opgepakt voor neersteken 17-jarige in Eindhoven

De politie heeft vanochtend een man (28) opgepakt voor het neersteken van een 17-jarige jongen in het centrum van Eindhoven.

De arrestatie verliep zonder problemen, laat een politiewoordvoerder weten. Met het slachtoffer gaat het naar omstandigheden goed.

De jongen werd gistermiddag op het 18 Septemberplein in Eindhoven in zijn nek gestoken. Hij raakte zwaargewond. Een ruzie over drugs is vermoedelijk de aanleiding voor de steekpartij, schrijft Omroep Brabant.

Veel mensen waren getuige van de steekpartij.