Amsterdam sluit spyshop na moordpoging op medewerker

Spyshop Spy City in Amsterdam moet van de gemeente dicht. Het bedrijf is voor onbepaalde tijd gesloten, omdat eerder deze week iemand heeft geprobeerd een winkelmedewerker (31) te vermoorden. Die raakte zwaargewond.

In de winkel wordt onder meer afluisterapparatuur verkocht, schrijft NH Nieuws. Volgens de gemeente moet worden voorkomen dat de spyshop "een rol kan blijven spelen bij het faciliteren van criminele activiteiten die de openbare orde aantasten".

De politie gaat ervan uit dat de dader de medewerker wilde doodschieten, maar dat het wapen dienst weigerde. het slachtoffer is daarna tot bloedens toe op het hoofd geslagen.

De dader ging ervandoor in een grijze Audi Q5. Die vluchtauto is inmiddels gevonden en in beslag genomen. Er zijn drie mannen aangehouden.