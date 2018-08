Australische bisschoppen tegen verplicht melden misbruik

De Rooms-Katholieke Kerk in Australië is tegen het plan van enkele staten om het melden van misbruik voor geestelijken verplicht te stellen. De bisschoppenconferentie ACBC is het niet eens met de aanbeveling van een onderzoekscommissie, die priesters wettelijk moet verplichten hun biechtgeheim te schenden als ze van het misbruik horen.

"Het wetsvoorstel is ondoordacht, onpraktisch, het zal het er voor kinderen niet veiliger op maken, en zal waarschijnlijk de religieuze vrijheid ondermijnen", reageerde ACBC-voorzitter Mark Coleridge. "Het biechtgeheim is een niet-onderhandelbaar element in ons religieuze leven en belichaamt een verstandhouding tussen de gelovige en God."

Vijf jaar onderzoek

De onderzoekscommissie nam vijf jaar lang het seksueel misbruik binnen Australische kerken en andere instituties onder de loep. Uit het onderzoek bleek dat tienduizenden kinderen in Australië de afgelopen decennia zijn misbruikt en dat de instanties ernstig hebben gefaald in het voorkomen van het misbruik.

Het onderzoek werd vorig jaar afgerond. De commissie deed een reeks aanbevelingen, een daarvan was het verplicht melden van misbruik. Sindsdien hebben twee van de acht Australische staten en territoria wetten ingevoerd die het verzwijgen van informatie door priesters strafbaar stelt. Aartsbisschop Philip Wilson werd vorige maand veroordeeld voor het verzwijgen van misbruik in de jaren 70.