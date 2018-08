Zanger en politicus Bobi Wine op vliegveld Uganda opnieuw gearresteerd

De Ugandese popmuzikant en politicus Bobi Wine is gearresteerd op de luchthaven van Entebbe. Vorige week werd hij nog op borgtocht vrijgelaten nadat hij was gearresteerd op verdenking van hoogverraad.

De politie schrijft dat Wine naar een ziekenhuis in Kampala is gebracht, maar Wines advocaat Robert Amsterdam zegt tegen de BBC dat hij geen idee heeft waar zijn cliënt is. "Hij werd met geweld in een politie-ambulance gegooid. We zijn allemaal echt in shock."

Ernstige verwondingen

Het 36-jarige parlementslid, die eigenlijk Robert Kyagulanyi Ssentamu heet, zegt dat hij in de gevangenis is gemarteld en wilde naar Washington vliegen voor een medische controle. "Hij heeft vreselijke pijn over zijn hele lichaam en lijdt aan zeer ernstige verwondingen."

Zijn kinderen zouden in Uganda blijven en het zou een korte reis worden, zei Amsterdam. Na zijn detentie kampte Wine met nierproblemen. Volgens het leger is het onzin dat Wine is gemarteld.

Bekogeld met stenen

Het parlementslid werd half augustus opgepakt in de noordelijke stad Arua. Dat gebeurde nadat een konvooi van president Museveni, die al 32 jaar aan de macht is, was bekogeld met stenen. Vermoedelijk waren de stenen gegooid door aanhangers van Wine, die zelf ook in Arua op campagne was.

Veiligheidstroepen schoten zijn chauffeur dood en hielden de zanger/politicus met enkele andere parlementsleden en tientallen aanhangers aan.