Oud-minister Dijsselbloem wordt columnist voor Financieele Dagblad

Oud-minister van Financiën Dijsselbloem wordt columnist voor het Financieele Dagblad (FD). Vanaf vrijdag 14 september verschijnt wekelijks een column van zijn hand in het dagblad.

Dijsselbloem, ook oud-voorzitter van de Eurogroep, gaat onder meer schrijven over de hervorming van de Europese Unie. Tien dagen voor zijn eerste column verschijnt zijn boek over de eurocrisis. Daarnaast zal hij voor de krant de ontwikkelingen in het onderwijs volgen.

De PvdA'er was van november 2012 tot en met oktober 2017 minister van Financiën in het kabinet-Rutte III. Vanaf januari 2013 was hij ook vijf jaar lang de voorzitter van de Eurogroep.