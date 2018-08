BNNVARA past omstreden clausules uit contract Vier Handen op één Buik aan

In eerdere artikelen van NRC lieten sommige ex-deelnemers weten spijt te hebben van hun deelname. In het programma helpen bekende moeders verschillende toekomstige tienermoeders tijdens en na hun zwangerschap, maar de belangen van de aanstaande moeders bleken lang niet altijd voorop te staan. Na de eerdere artikelen van onder meer NRC heeft de NPO "lang en uitvoerig" met de betrokkenen gesproken.

Producent Skyhigh gaat vanaf komende week weer op zoek naar nieuwe kandidaten. De nieuwe wervingsteksten zijn aangepast, het woord 'hulp' zal ontbreken. "We willen voorkomen dat iemand die in de put zit, het woord 'hulp' ziet staan en denkt: dát moet ik doen. We kunnen grote problemen niet oplossen. We kunnen geen huis regelen", zegt Mariska Witte van Skyhigh.

Volgens de omroep zijn er geen andere programma's die een boeteclausule hebben bij vroegtijdig afhaken.