Explosief gaat af bij flat Diemen, geen gewonden

Bij een explosie in Diemen zijn vannacht rond 02.15 uur meerdere ramen gesneuveld. Niemand raakte gewond en er is ook niemand opgepakt.

De ontploffing was volgens NH Nieuws op de galerij van de flat, voor de deur van een woning. De politie bevestigt dat een explosief is afgegaan, maar kan nog niet zeggen om wat voor soort explosief het gaat. In de buurt zijn volgens ooggetuigen scherven gevonden die afkomstig lijken van een handgranaat, meldt AT5.

Agenten hebben op meerdere tegels voor de flat fragmenten van het explosief met plastic bakjes afgedekt. De politie doet onderzoek naar wat er zich heeft afgespeeld.