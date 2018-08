Koning riddert 'ideale schoonzoon' Apache-piloot Roy de Ruiter

Naast Roy de Ruiter zijn er nog drie ridders in de Militaire Willems-Orde in leven:

Ken Mayhew (1917)

De Brit ontvangt de Militaire Willems-Orde op 24 april 1946, voor zijn moed bij de bevrijding van Weert, Venray en Overloon. Voor Mayhew is er kort na de oorlog geen officiële plechtigheid. Hij ontvangt een bericht dat hij de medaille op de Nederlandse ambassade in Londen kan ophalen. Omdat hij nog gewond is, krijgt hij de Willems-Orde uiteindelijk per post toegezonden.

Marco Kroon (1970)

Kapitein Kroon krijgt de onderscheiding in 2009, niet voor één specifieke gebeurtenis, maar voor zijn optreden als mens, leider en militair tijdens de hele missie in Afghanistan in 2006. Koningin Beatrix zegt over Kroon dat hij een "deskundig, inventief en inspirerend optreden heeft laten zien tijdens zijn missies, zonder verlies aan eigen zijden".

Gijs Tuinman (1979)

Majoor Tuinman krijgt de Militaire Willems-Orde in 2014, voor zijn daden in 2009 als commandant in Uruzgan, Afghanistan. Koning Willem-Alexander prijst Tuinmans "uitzonderlijke leidinggevende kwaliteiten" tijdens verschillende missies. Het is de eerste keer na zijn aantreden dat de koning de Militaire Willems-Orde uitreikt.