Wekdienst 31/8: uitreiking Militaire Willems-Orde en uitvaart Aretha Franklin

Wat heb je gemist?

Deze zomer is de warmste zomer die ooit is gemeten in De Bilt. Met een gemiddelde van 19 graden is het daarmee twee graden warmen dan de 17 graden die het normaal is. Tot dit jaar was de warmste zomer in 2003: toen werd het in de zomermaanden gemiddeld 18,6 graden.

Het warmst werd het op 26 juli in Arcen in Limburg, waar 38,2 graden op de thermometer stond. Dat was een kleine halve graad lager dan de hoogste temperatuur die ooit in Nederland is waargenomen (38,6 graden).

Verder waren er twee landelijke hittegolven: tussen 15 juli en 27 juli en tussen 29 juli en 7 augustus.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Duitsers zetten graag hun tent op in Nederland. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het in het eerste helft van dit jaar drukker was op de Nederlandse campings en dat er vooral meer buitenlandse kampeerders naar ons land kwamen.

In de eerste zes maanden van dit jaar ontvingen campings bijna 1,6 miljoen gasten. Dat is 7,5 procent meer vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Toeristen nemen hun caravan of tent vooral mee naar Gelderland. Die provincie ontving ruim een kwart miljoen kampeerders. De grootste toename was in Groningen: 48 procent, al ligt het absolute aantal kampeerders daar met 13.000 een stuk lager.