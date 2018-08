D-day voor 229 leerlingen VMBO Maastricht

Opnieuw de vlag uit

Sommige leerlingen hebben deze week al te horen gekregen wat hun cijfers zijn, en wachten nu alleen nog op de officiƫle bevestiging van de examencommissie.

Zo heeft Niek Brabers al te horen gekregen dat hij een 7,2 heeft gehaald voor economie, de enige hersteltoets die hij moest maken. "We zijn er nu eindelijk klaar mee", vertelt zijn vader Hans Brabers. "Al kan het ons niet echt meer opbeuren, de teleurstelling blijft."

Max Imandt moest alleen nog de toets Frankrijkkunde maken, en hoewel hij zijn cijfer nog niet weet, heeft hij er een goed gevoel over. Zijn moeder Marika de Bruijn heeft alvast voorbereidingen getroffen voor vandaag. "De vorige keer is de vlaggenmast kapot gegaan. Nu hebben we alvast een nieuwe vlag in huis gehaald, zodat die vanmiddag uit kan."