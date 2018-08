Staking dreigt bij VDL Nedcar vanwege verplicht overwerk op zaterdag

Personeel van autofabriek VDL Nedcar in het Limburgse Born dreigt het werk neer te leggen uit onvrede over verplicht overwerk op zaterdagen.

Bij de fabriek, waar Mini's en BMW's worden gemaakt, is een productieachterstand ontstaan van naar schatting meer dan tweeduizend auto's. Dat komt door cao-stakingen, de vakantieperiode en volgens medewerkers ook door storingen aan de assemblageband.

Om de achterstand in te halen kwam VDL Nedcar met het plan om personeel verplicht te laten overwerken op een zaterdag in september. Na klachten is dat aangepast in twee halve diensten op zaterdagen, maar het personeel is het daar niet mee eens.

Metaalsector

Er wordt al langer gestaakt bij Nedcar. Medewerkers eisen samen met andere werknemers in de metaalsector al maanden een betere cao. Ze willen een loonsverhoging, meer zeggenschap en werkzekerheid.

Vakbonden FNV en CNV zeggen dat er komende maand in Noord-Brabant en Limburg opnieuw zal worden gestaakt voor een betere cao. Personeel van onder meer DAF en Laura Metaal legt het werk neer, zeggen de bonden.