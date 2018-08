Drukker op campings; vooral meer Duitsers zetten hier een tent op

Het was het eerste half jaar drukker op Nederlandse campings, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is opvallend, want de afgelopen jaren was er juist sprake van een daling van het aantal kampeerders.

In de eerste zes maanden van dit jaar ontvingen campings bijna 1,6 miljoen gasten. Dat is 7,5 procent meer vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Er kwamen vooral meer buitenlandse kampeerders; de meeste uit Duitsland. Van de 703.000 buitenlandse campinggasten is 77 procent Duitser. De Belgen staan op de tweede plaats met 221.000 kampeerders.

Gelderland populair

Toeristen slepen hun caravan of tent vooral mee naar Gelderland. Die provincie ontving ruim een kwart miljoen kampeerders. De grootste toename was in Groningen: 48 procent, al ligt het absolute aantal kampeerders daar met 13.000 een stuk lager.

Afgelopen week bleek dat Nederland vorig jaar veel meer verdiende aan toerisme. Dat is te danken aan buitenlandse toeristen, omdat die steeds meer te besteden hebben.