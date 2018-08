Acteur Gérard Depardieu beschuldigd van aanranding

De Franse acteur Gérard Depardieu wordt beschuldigd van verkrachting. Een 22-jarige actrice, wier naam niet bekend is gemaakt, zegt dat de filmster haar de afgelopen maand twee keer heeft aangerand in een van zijn woningen in Parijs. De twee ontmoetten elkaar bij een masterclass die Depardieu gaf op een theateropleiding. Justitie is een vooronderzoek tegen hem gestart.

De 69-jarige Depardieu spreekt de beschuldigingen tegen en is 'geschokt' over de aanklacht, zegt zijn advocaat. De acteur is geregeld het middelpunt van rellen: zo heeft hij een goede relatie met de Russische president Poetin, die hem in 2013 ook de Russische nationaliteit aanbood nadat Depardieu zich in België had gevestigd omdat hij boos is over het Franse belastingstelsel.

Verder kwam hij verschillende keren in opspraak vanwege alcoholmisbruik. De acteur is fervent wijnliefhebber en bezit in Frankrijk en andere landen verschillende wijnbouwbedrijven.

Depardieu wordt algemeen gezien als de grootste mannelijke filmster van Frankrijk. Hij speelde in zo'n 170 films en brak begin jaren 70 door met de film Les Valseuses. Hij kreeg ook voet aan de grond in Hollywood, toen hij in 1990 een Golden Globe won voor zijn rol in Green Card.

Zijn vertolking van Cyrano de Bergerac in datzelfde jaar leverde hem een Oscarnominatie op. Andere bekende films waarin hij speelde zijn Novecento, Le Dernier Métro en verschillende Asterix en Obelix-verfilmingen, waarin hij de rol van Obelix speelde. In 2014 speelde hij de hoofdrol in Welcome to New York, een film over de wederwaardigheden van voormalig IMF-voorzitter Dominique Strauss-Kahn, die in 2011 in de VS van verkrachting werd beschuldigd door een schoonmaakster.