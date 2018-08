Celstraffen geëist tegen vader en zoon die kinderen dwongen tot zakkenrollen

Het OM eist respectievelijk acht en drie jaar cel tegen een vader en zoon die hun kinderen onder meer dwongen tot zakkenrollen. Ze worden verdacht van kinderuitbuiting en mensenhandel.

Het stel reisde jaren met hun kinderen en partners door Europa. De kinderen gingen niet naar school, hadden geen identiteitspapieren en de vader en zoon zouden geweld tegen ze hebben gebruikt.

Tijdens de trektocht door Europa leefde de familie van de zakkenrollerij. De 48-jarige vader zou zijn kinderen met hulp van een etalagepop hebben geleerd te zakkenrollen. Tegen hem eiste het OM de zwaarste straf.

Voogd trok aan de bel

"De kinderen is geleerd dat stelen van andere mensen de normaalste zaak van de wereld is en dat er voor hen feitelijk geen andere opties zijn om te overleven", aldus het OM.

De zaak kwam aan het licht toen een toeziend voogd van een van de kinderen aan de bel trok, nadat een moeder had gepoogd het kind uit een Amsterdamse jeugdinstelling te halen. Het kind wilde dat niet.

Getuigenis moeder

Vervolgens is een onderzoek gestart, waarna de politie de criminele familie op het spoor kwam. Uiteindelijk besloot de moeder te getuigen tegen haar inmiddels ex-man en zoon. "Zonder voor strafkorting te kiezen", aldus het OM. Zij komt later nog voor de rechter.

Om hoeveel kinderen het gaat in de zaak is onduidelijk. Wel zijn de ouders uit de ouderlijke macht ontzet en is een aantal kinderen ondergebracht in een pleeggezin.