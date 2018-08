Bouwfraude in Rusland: betalen voor een huis dat niet wordt gebouwd

"We wachten al vijf jaar op onze woning", vertelt Viktoria. "Niemand wil ons helpen. We hebben alle instanties benaderd, inclusief de president. Overal krijgen we nul op het rekest." En daarmee verwoordt ze de klacht van iedereen op het parkeerterrein in Balasjicha.

Tienduizenden mensen getroffen

Natuurlijk is iedereen in eerste instantie kwaad op de projectontwikkelaars en aannemers, maar de mening over de autoriteiten is niet veel positiever. "Van alle kanten krijgen we puur formele antwoorden", zegt Viktoria´s vriendin Natalia. "Wie we ook aanspreken, de antwoorden zijn gecopy-pastet. Van de overheid, het ministerie van Infrastructuur, van de rechters, allemaal dezelfde antwoorden." De vriendinnen overwegen nu naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens te stappen.

Precieze cijfers zijn er niet, maar om een idee te geven van de omvang van het probleem: in Balasjicha demonstreren afgevaardigden van 43 wooncomplexen in dertig plaatsen in de regio Moskou. In die complexen gaat het vaak om honderden woningen. Het is dus veilig om te stellen dat er tienduizenden mensen zijn getroffen en dat er vele miljoenen euro´s zijn verdwenen.