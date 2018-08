Astronauten dichten lek in ruimtestation ISS

De zes astronauten in het internationale ruimtestation ISS stonden vanochtend op met de mededeling dat ze op zoek moesten naar een lek. Ruimtevaartorganisatie NASA en zijn Russische evenknie merkten afgelopen nacht een daling van de luchtdruk op in het ISS dat op 400 kilometer boven de Aarde zweeft. Op dat moment werd de bemanning niet ingelicht omdat er geen acuut gevaar dreigde.

Na een zoektocht werd het lek vandaag gevonden aan de Russische kant van het ISS, het bleek te gaan om een gaatje van 2 millimeter. Waarschijnlijk is het ontstaan door de inslag van een micrometeoriet of ruimtepuin.

Volgens de Europese ruimtevaartorganisatie ESA is de situatie onder controle en bevat het ISS nog "weken aan lucht" voor de astronauten.

Andere lekkages

In 2007 werd er ook een ongevaarlijk lek gemeld in het ISS, toen aan de Amerikaanse kant van het ruimtestation. In 1997 zorgde een lek in het voormalige Russische ruimtestation Mir wel voor paniek. Een botsing tussen een module en het station zorgde voor een gat, maar de bemanning wist uiteindelijk te voorkomen dat de hele Mir zonder zuurstof kwam te zitten.

In 1971 had een lek in de Sojoez 11-capsule wel fatale gevolgen, drie kosmonauten kwamen om het leven door een lekkend ventiel.