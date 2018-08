'Duizend onopgeloste moorden zorgen voor angst en gevoel van onrechtvaardigheid'

Nabestaanden van slachtoffers in onopgeloste moordzaken willen dat de politie meer aandacht schenkt aan cold cases. In een petitie vragen ze om meer rechercheurs.

In Nederland zijn zo'n duizend moorden nooit opgelost. Ook zijn er nog een kleine achthonderd andere zware geweldsmisdrijven waarbij de politie nooit een dader heeft gevonden.

Onverteerbaar, vinden nabestaanden. Ze zijn een petitie gestart waarin ze het kabinet vragen om een "krachtiger en overtuigender aanpak" van cold cases en "meer goed uitgeruste politieteams".

"Duizend onopgeloste moorden zijn duizend daders die nog vrij rondlopen", zegt initiatiefneemster Wicky van der Meijs. "Dat zorgt bij nabestaanden voor angst en een gevoel van onrechtvaardigheid."

Omgekeerde wereld

De roep om meer rechercheurs klinkt al langer, ook voor coldcasezaken. "Het is de omgekeerde wereld als moordenaars zich veilig wanen omdat er geen inzet is om achter hen aan te gaan", staat in de petitie. Er wordt gesproken van een "falende bescherming door de overheid".

Aanleiding voor de petitie is de recente doorbraak in de zaak-Nicky Verstappen en de aanhouding van verdachte Jos B. in Spanje, twintig jaar na de dood van de 11-jarige jongen.

"Nabestaanden van cold cases waren ontzettend blij met deze ontknoping", vertelt Van der Meijs. "Maar daarna ontstond ook de pijn en het gemis dat er in hun zaak nog geen dader is. Er zijn ook nabestaanden die het gevoel hebben dat er amper naar hun zaak gekeken is."

Oneerlijk

Van der Meijs wijst er ook op dat sommige politie-eenheden in Nederland meer investeren in cold cases dan andere. "Dat is niet eerlijk. Het hoort niet zo te zijn dat als iemand is gestorven in Noord-Nederland, de zaak minder aandacht krijgt dan in Oost-Nederland."

Zelf verloor ze in 2002 haar vader. De 72-jarige Martien van der Meijs werd in Hilversum in zijn rug gestoken toen hij 's avonds laat de hond uitliet. Een dader is nooit gevonden.

Wicky van der Meijs benadrukt het stille verdriet in onopgeloste moordzaken. "Je kunt het nooit afsluiten, zolang er nog een dader rondloopt. Nog altijd kan ik bij mensen denken: ben jij soms de moordenaar van mijn vader?"

Keuzes

Aart Garssen, bij de politie verantwoordelijk voor cold cases, heeft begrip voor de oproep van nabestaanden. "Maar wij moeten keuzes maken tussen heel veel andere vormen van criminaliteit en dat is ongelooflijk ingewikkeld. We hebben meer zaken dan de politie aankan."

Hij erkent dat het per regio verschilt hoeveel rechercheurs zich bezighouden met cold cases. De inzet hangt volgens Garssen af van hoe kansrijk een oude zaak nog is en hoe burgemeesters en het Openbaar Ministerie de schaarse capaciteit willen verdelen.

"Als er in Amsterdam heel veel liquidaties zijn, dan snap ik dat je daar meer aandacht aan besteedt dan aan cold cases." Om toch meer oude zaken op te lossen, is het volgens Garssen essentieel om nieuwe technologie te gebruiken, zoals kunstmatige intelligentie.