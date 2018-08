Zelfgemaakte explosieven gevonden in Rotterdamse woning

Politie Rotterdam eo @Politie_Rdam

In een woning op de #Söderblomplaats zijn mogelijke zelfgeprepareerde explosieven gevonden. EOD (Explosieven Opruimingsdienst Defensie) bekijkt hoe deze het best vervoerd danwel onschadelijk gemaakt kunnen worden. Politie was in woning voor een zoeking ihkv een lopend onderzoek.