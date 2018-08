Eindelijk een oplossing voor bankieren met een broodfonds

Monopoliepositie

De nieuwe rekening is dus goed nieuws voor broodfondsleden. Maar er is ook kritiek op het marktaandeel dat Triodos met de duizenden broodfonds-leden heeft en dat leden niet voor een andere bank kunnen kiezen. "Je bent immers ondernemer geworden om jezelf vrijheden te stellen, ook in keuze qua bank", zegt directeur van stichting ZZP Nederland Frank Alfrink.

Het klinkt volgens de belangenbehartiger als een 'honderd procent marktaandeel'. Toch begrijpt hij de keuze van het broodfonds voor de Triodos Bank. Hij wijst er alleen op dat keuzevrijheid ook een meerwaarde kan hebben. "Stel je richt met andere ondernemers in een dorp een broodfonds op en hebt een goede relatie met de plaatselijke Rabobank, dan zou je dus niet aan kunnen kloppen omdat je gebonden bent aan harde voorwaarden."

'Geen issue'

Mede-oprichter van het broodfonds en sociaal econoom Biba Schoenmaker wijst erop dat andere banken de optie simpelweg niet faciliteren. "Zeker in de beginjaren was dit totaal ongebruikelijk. Triodos Bank was van ons gecharmeerd en zij waren de enige op dat moment."

Schoenmaker zegt dat zij met de andere Broodfonds-oprichters in de loop der jaren heeft gekeken naar andere banken maar dat zou extra kosten opleveren voor de klant. Ook is er volgens haar vanuit de broodfonds-leden geen enorme behoefte aan verandering op dit vlak, zegt Schoenmaker. "Wij kijken altijd naar vragen vanuit de groepen en zien dat dit vraagstuk helemaal niet speelt."