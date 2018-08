Slijters boos over opduiken accijnsstijging in concepttekst

De Koninklijke SlijtersUnie (KSU), de vereniging voor slijters in het mkb, is boos over de conceptversie van het Nationaal Preventieakkoord. In het akkoord dat staatssecretaris Blokhuis in oktober presenteert, is volgens de vereniging op het laatste moment een passage toegevoegd waarin staat dat de accijns op alcohol jaarlijks moet kunnen meestijgen met de inflatie.

Op die manier wordt prijs voor alcohol geleidelijk hoger. Onderhandelaar Ron Andes van de KSU voelt zich in zijn hemd gezet. "We zitten met tientallen partijen om de tafel. Bij de voorlaatste versie waren de deelnemende partijen, uit zowel de medische als commerciƫle hoek, het zo goed als eens. In de conceptversie troffen we deze voetnoot aan welke nooit besproken is."

Voor Andes is deze toevoeging onacceptabel. "We zitten met volwassen mensen aan tafel, je maakt goede afspraken en dan staat er opeens iets in wat nooit besproken is en wat je niet wilt. Dan voel je je niet serieus genomen. Wij dringen erop aan dat dit eruit moet, anders stappen wij uit de onderhandelingen. Dit hebben wij ook bij de laatste bespreking aangegeven."

Geen gestunt meer

Het preventieakkoord gaat over maatregelen die ongezond gedrag moeten voorkomen. Vanmorgen bracht het AD al dat er geen verbruiksbelasting meer hoeft te worden betaald over suikervrije dranken en bronwater. Daardoor zou een liter cola light 9 cent goedkoper worden.

Ook staat in de concepttekst dat er een einde moet komen aan stuntprijzen op alcohol in bijvoorbeeld supermarkten en slijters. Er wordt gedacht aan een minimumprijs.

De definitieve versie van het Nationaal Preventieakoord staat nog niet vast. Andes hoopt dat de maatregel over indexering nog verdwijnt, omdat volgens hem anders meerdere partijen van tafel zullen stappen.