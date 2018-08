Jongen van 17 in nek gestoken in Eindhoven

In het centrum van Eindhoven is vanmiddag een jongen van 17 jaar neergestoken. Hij werd in zijn nek gestoken met een mes.

Omdat de steekpartij op klaarlichte dag in een druk winkelgebied plaatsvond, zijn er veel getuigen van het incident. "Veel mensen hebben het slachtoffer hevig bloedend op de grond zien liggen", aldus een woordvoerder van de politie.

De situatie van de jongen is zorgwekkend, meldt Omroep Brabant. Hij wordt in een ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen. De dader ging er na het incident vandoor en wordt nog gezocht.

De aanleiding voor de steekpartij is vermoedelijk een conflict in het drugscircuit.