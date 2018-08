'Rechts-populistische politicus lekte explosieve informatie over Chemnitz'

Het lijkt erop dat een rechts-populistische politicus uit Bremen afgelopen weekend op internet bekend heeft gemaakt dat de verdachten van de dodelijke steekpartij in Chemnitz uit Irak en Syrië komen. Het uitlekken van het arrestatiebevel leidde tot een geweldsuitbarsting in de Oost-Duitse stad.

De politicus, Jan Timke, zit in het parlement van de deelstaat Bremen voor de rechts-populistische partij Bürger in Wut (Woedende Burgers). Gisteravond heeft de politie zijn huis in Bremerhaven doorzocht. Daarbij zijn een mobiele telefoon, tablet en pc in beslag genomen.

Op het lekken van documenten uit gerechtelijke procedures staat in Duitsland een gevangenisstraf van maximaal een jaar. Timke zegt dat hij later vandaag met een verklaring komt.

Dat de politicus over vertrouwelijke informatie van de politie beschikte, kan te maken hebben met zijn achtergrond als politieman. Zijn dienstverband bij de Bundespolizei werd opgeschort toen hij werd gekozen in het parlement van Bremen.

Hitler-groet

Bij de steekpartij in Chemnitz raakten in de nacht van zaterdag op zondag drie mensen zwaargewond, van wie er een later overleed. Het dodelijke slachtoffer was een 35-jarige Duitser.

Nadat was uitgelekt dat de verdachten een Irakees en een Syriër zijn, braken zondag rellen uit. Extreem-rechtse demonstranten hadden het daarbij gemunt op mensen met een buitenlands uiterlijk. Ook maandag was het onrustig in Chemnitz. De politie hield toen rechtse betogers en linkse tegendemonstranten uit elkaar.

De menigte was op de been gebracht door rechtse groeperingen als Pegida en Pro Chemnitz. De kleinere groep tegendemonstranten was onder meer van de actiegroep Chemnitz Nazifrei. In totaal raakten bij de onlusten twintig mensen gewond. Tien demonstranten worden vervolgd omdat ze de Hitler-groet uitbrachten.

Bezorgdheid

Dat de identiteit van de verdachten uitlekte, leidt tot veel bezorgdheid in Duitsland vanwege de mogelijke link tussen politiefunctionarissen en rechtse actiegroepen.

In het arrestatiebevel stonden niet alleen de namen van de Irakees en de Syriër, maar ook de namen van het slachtoffer en getuigen, details over de steekwonden en het huisadres van de Irakees. Onder anderen minister Seehofer van Binnenlandse Zaken sprak er zijn afkeuring over uit.

Bolwerk

Chemnitz ligt in de oostelijke deelstaat Saksen en is een bolwerk van rechtse bewegingen als Pegida en de partij Alternative für Deutschland. De Saksische minister-president Kretschmer (CDU) zal vanavond in een stadion in Chemnitz met burgers spreken. Buiten zullen aanhangers van Pro Chemnitz demonstreren.