Is 9 cent korting genoeg om te kiezen voor suikervrije frisdrank?

Cola, sinas, dubbeldrank, limonade, energiedrankjes. Consumenten kiezen in de supermarkt vaak voor suikerhoudende frisdranken. Dat het niet de meest gezonde keuze is, weten veel mensen wel. Toch belanden de flessen en blikjes iedere keer weer in het winkelmandje.

Het kabinet heeft plannen om daar verandering in te brengen. In een conceptversie van het Nationaal Preventieakkoord dat het AD heeft ingezien staat dat lightdrankjes en bronwater goedkoper moeten worden dan suikerhoudende dranken. Als de verbruiksbelasting van suikervrije producten wordt geschrapt, scheelt het op een liter cola light of bronwater zo'n 9 cent.

Consumenten verleiden tot goedkopere keuzes maken via hun portemonnee is niet nieuw. In bijvoorbeeld Hongarije, Mexico en Groot-Brittanniƫ geldt al een suikertaks. Het verschil met de Nederlandse plannen is dat daar ongezond duurder is gemaakt. In Nederland zou gezond goedkoper worden.

Suikertaks versus light-verlichting

Die methode heeft zichzelf al enigszins bewezen. Zo werkt de suikertaks in Mexico goed bij mensen met een lager inkomen, omdat zij het eerder in de portemonnee voelen. Ze kopen daardoor de duurdere ongezonde dranken minder snel.

In Groot-Brittanniƫ zijn er ook positieve resultaten. Frisdranken met minder dan 5 gram suiker per 100 milliliter worden daar niet extra belast. Het gevolg is dat veel producenten het suikergehalte in hun dranken verlagen.

Het plan van staatssecretaris Blokhuis om niet een suikertaks, maar een light-verlichting in te voeren, kan ook positief uitpakken, zegt hoogleraar gezondheidscommunicatie Emely de Vet. "De keuze in bijvoorbeeld gezondere smaakwaters is de afgelopen jaren heel erg toegenomen. Hierop inzetten is geen slecht idee."