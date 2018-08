Koningspaar viert Koningsdag volgend jaar in Amersfoort

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima gaan volgend jaar met Koningsdag naar Amersfoort. Ze zullen op zaterdag 27 april de festiviteiten in de keistad bijwonen. Het programma wordt later bekendgemaakt.

Dit jaar vierde het koningspaar Koningsdag in Groningen.

Burgemeester Bolsius van Amersfoort is vereerd door de komst van de koning en koningin. "Deze regio, de dorpen en de stad hebben alles in huis om de koninklijke familie een geweldige dag te bieden. Ik weet zeker dat wij dit fantastisch met elkaar kunnen doen."

Vijfde keer nieuwe stijl

Willem-Alexander trad op 30 april 2013 aan als koning en heeft tot nu toe vijf Koningsdagen meegemaakt. De eerste, in De Rijp en Amstelveen, was nog een viering 'oude stijl', zoals koningin Beatrix het altijd deed. In 2015, in Dordrecht, werd de opzet aangepast. De viering in Amersfoort volgend jaar wordt dus de vijfde Koningsdag 'nieuwe stijl'.

De nieuwe opzet houdt in dat de koning en koningin maar één plaats bezoeken en dat er minder aandacht is voor het verenigingsleven en oud-Hollandse spelletjes. In plaats daarvan is er meer aandacht voor de lokale economie en inhoudelijke thema's.

Zo kregen de koning en koningin in Tilburg in 2017 een rondleiding langs dertien 'werelden' vol muziek, sport, onderwijs en Brabantse gezelligheid. Het aantal verwees naar het kengetal van Tilburg, 013. Ook een jaar eerder, in Zwolle, was er veel aandacht voor sport en cultuur.