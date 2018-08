Van 'maanmannetjespakken' tot mAb114: de (nieuwe) wapens tegen ebola

Rode Kruis-medewerker Henk Hoff is niet gevaccineerd, maar is niet heel bang om de ziekte op te lopen. "Dat komt omdat we niet direct met patiënten aanraking komen", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal. Hij raakt zoals eerder gezegd überhaupt niemand aan. "En we ontsmetten alles eerst met chloorwater."

De Nederlander helpt bij de coördinatie van de hulpactie en geeft publieke voorlichting. Hij legt inwoners van het gebied uit wat ze kunnen doen om besmetting te voorkomen.