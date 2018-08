Actievoerders tegen gaswinning heffen blokkade Farmsum op

De actievoerders van Code Rood breken hun demonstratie in Farmsum af. Dat hebben ze zojuist besloten. Hun doel - aandacht voor de nadelen van gaswinning vragen, zodat deze eerder wordt stopgezet - is bereikt.

Sinds dinsdagochtend voerden enkele honderden mensen uit binnen- en buitenland actie tegen gaswinning. Daarbij hielden ze een zitblokkade bij een opslaglocatie van de NAM in Farmsum. Doel was de gaswinning te ontregelen. Op de locatie wordt aardgascondensaat opgeslagen. Die stof zou gevaarlijk zijn.

Ook was er een tentenkamp in Leermens, waar een deel van de actievoerders 's nachts kon overnachten. In groepen liepen demonstranten van Leermens naar Farmsum, schrijft RTV Noord.

Incidenten

Dinsdagavond was er bij de blokkade een confrontatie met de politie. Actievoerders stonden te dicht bij het hek rond het NAM-terrein en weigerden weg te gaan.

Daarop greep de politie in met onder meer wapenstokken. Gistermiddag was er opnieuw een incident, toen een cameraman van PowNed werd weggeduwd door een actievoerder.

De politie greep gisteravond nog een keer in met wapenstokken. De politie bood daar later excuses voor aan.