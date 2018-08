Studenten hoeven tent-overnachting in Groningen niet meer te betalen

Internationale studenten aan de Groningse universiteit hoeven niet langer te betalen voor een overnachting in een tentenkamp. Dat heeft het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit meegedeeld.

Het CvB neemt deze maatregel na aandringen van studentenfracties in de universiteitsraad. Studenten die de afgelopen dagen hebben betaald voor een overnachting krijgen hun geld terug. Een nacht in het tentenkamp op het ACLO-sportcomplex kostte 12,50 euro per nacht.

Maandagnacht hebben zes mensen in de tenten geslapen, dinsdagnacht tien en woensdagnacht zestien. Het aantal reserveringen per nacht ligt wel hoger. Zo waren er voor afgelopen nacht 46 bedden geboekt.

Na opmerkingen van de studentenfracties gaat het CvB ook de prijs voor een nacht op de hotelboot (42,95 euro) tegen het licht houden.

De studentenorganisatie Democratische Academie Groningen had eerder hostels, Airbnb's, particulieren en universitaire medewerkers opgeroepen slaapplekken beschikbaar te stellen. Er zijn er 315 aangeboden, schrijft RTV Noord.