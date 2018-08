Pakistaanse politie houdt protestmars cartoonwedstrijd Wilders tegen

De Pakistaanse politie heeft de protestmars tegen de cartoonwedstrijd van Geert Wilders tegengehouden. Naar schatting tienduizend aanhangers van de streng islamitische partij TLP waren sinds gisteren van Lahore onderweg naar hoofdstad Islamabad, maar volgens de woordvoerder van de groep werden ze bij de stad Jhelum, op zo'n 160 kilometer van de hoofdstad, gestopt.

De TLP-woordvoerder liet weten dat de demonstranten niet zullen wijken en dat de politie "hen zal moeten vermoorden" om de mars tegen te houden. Hoe de situatie in Jhelum op dit moment is, is niet bekend.

"Het is niet duidelijk of de politie de demonstranten in Jhelum wil houden of naar Islamabad laat gaan", zegt correspondent Aletta André in het NOS Radio 1 Journaal. "Daar staat de politie namelijk paraat: alle vakanties van agenten zijn ingetrokken en er zijn speciale eenheden ingezet. Het gebied waar de ambassades zijn, is afgezet met scheepscontainers."

Het is verder de vraag hoe de nieuwe premier Khan op de demonstranten zal reageren en of hij geweld gaat inzetten. "Voorlopig lijkt het erop dat hij wil onderhandelen. In Islamabad zit een commissie van ministers klaar om te onderhandelen met de groep."

Cartoonwedstrijd

De groep protesteert tegen de door Wilders aangekondigde cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed. Volgens sommige moslims is het afbeelden van de profeet verboden. De Pakistaanse regering heeft de Verenigde Naties opgeroepen de cartoonwedstrijd te verbieden. De TLP heeft er bij Khan op aangedrongen alle diplomatieke banden met Nederland te verbreken en de ambassadeur weg te sturen.

De al in juni aangekondigde cartoonwedstrijd leidde tot demonstraties in Pakistan, honderden doodsbedreigingen aan het adres van Wilders, en een arrestatie op het Centraal Station in Den Haag. Daar werd een 26-jarige man aangehouden die op Facebook een filmpje had geplaatst waarin hij Wilders met de dood bedreigde. Het zou gaan om een Pakistaan.