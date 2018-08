Amsterdamse imam roept moslims op om Wilders te beschermen

Elforkani wijst moslims erop zij een verantwoordelijkheid hebben om de veiligheid van Wilders te garanderen. "Op het moment dat we extra dingen moeten doen vanuit de moslimgemeenschap, dan doen we dat." Hoe dat er in de praktijk uitziet, weet hij niet. "Zie het meer als een steunbetuiging."

'Spiegel voor Wilders'

Elforkani wil met deze oproep ook Wilders een spiegel voorhouden. "Het kan toch niet zo zijn dan wij ons nu zorgen maken over zijn veiligheid, en dat hij ondertussen geen medeleven heeft met mensen, bijvoorbeeld in Pakistan, die dezelfde dreiging misschien wel voelen."

Vanuit Elforkani's moskeegemeenschap wordt met gemengde gevoelens gereageerd op de oproep. "Ze vragen zich af hoe ze iemand kunnen beschermen die hun profeet beledigt", zegt Elforkani.

De imam heeft zijn boodschap daarom een religieuze insteek meegegeven. "Als iemand je aanvalt, moet je als moslim juist barmhartig zijn. Dat is wat mij betreft de traditie van de profeet."

Volgens het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) is er verder geen sprake van onrust onder Nederlandse moslims. "Waarschijnlijk zijn wij gewend geraakt aan de acties van Wilders. Wij hebben geleerd om hem lekker te laten gaan", zei voorzitter Rasit Bal gisteren.