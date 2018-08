Politie haalt 11-jarige bestuurder sportauto van de weg

In Krimpen aan den IJssel is een jongen van 11 betrapt achter het stuur van een sportauto. De politie zag net na middernacht de auto "hortend en stotend" twee kruisingen over rijden.

De bestuurder probeerde vervolgens al rijdend van plaats te wisselen met de bijrijder. Toen het voertuig tot stilstand was gekomen, zagen agenten hoe de jongen snel naar de stoel van de bijrijder overstapte.

Het bleek te gaan om een 11-jarige jongen uit Ter Apel. Hij kreeg geen proces-verbaal, omdat hij jonger is dan 12. Tegen de bijrijder en eigenaar van de auto werd wel proces-verbaal opgemaakt. Naast het laten besturen van de auto door de jongen, was de apk van de auto al sinds 2007 verlopen en was de auto niet verzekerd.

Met de moeder van de jongen is een gesprek gevoerd. Ook zal er een zorgmelding worden gedaan.