Negen jaar voor voormalig FIFA-bons voor aannemen steekpenningen

Een ex-FIFA-bestuurder is in New York tot een celstraf van negen jaar veroordeeld voor het aannemen van steekpenningen. Ook kreeg hij een boete van ruim 850.000 euro en moet hij 2,9 miljoen euro aan crimineel vermogen afstaan.

De Paraguayaan Juan Ángel Napout (60) is de ex-voorzitter van de Paraguayaanse voetbalbond en de Zuid-Amerikaanse voetbalbond en een voormalig vicevoorzitter van de wereldvoetbalbond FIFA.

Napout werd in december 2015 in een hotel in Zwitserland opgepakt, vanwege zijn aandeel in het FIFA-omkoopschandaal. Een jury verklaarde hem in december al schuldig. De rechtbank moest alleen de hoogte van de straf nog vaststellen.

Eerder deze maand verdween José Maria Marin, een andere ex-voorzitter van de Zuid-Amerikaanse voetbalbond, voor vier jaar achter de tralies voor het aannemen van steekpenningen. Marin kreeg een boete van 1 miljoen euro en moest bijna 3 miljoen euro aan crimineel vermogen terugbetalen.