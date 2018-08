Grote brand in Melbourne, zwarte rookwolken boven stad

Het pakhuis staat in een industriegebied in het westen van de stad. Het is moeilijk om het vuur onder controle te krijgen omdat er meerdere brandbare stoffen, zoals aceton, in het pand aanwezig zijn. Meer dan honderd brandweermensen zijn ingezet om de brand te blussen.

Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand is nog niets te zeggen.