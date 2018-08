Canadese provincie daagt farmaceuten om verslavende pijnstillers

De Canadese provincie Brits-Columbia sleept een aantal grote farmaceutische bedrijven voor de rechter. Volgens de provincie hebben die opzettelijk de verslavende werking gebagatelliseerd van opioïden, middelen waarmee pijn wordt bestreden.

Volgens de regionale minister overlijden er in Brits-Columbia elke dag drie of vier mensen door een overdosis zware pijnbestrijdingsmedicijnen. Vorig jaar ging het in heel Canada om bijna 4000 sterfgevallen. In Brits-Columbia zijn de problemen het grootst.

Risico's goed ingeschat

De provincie klaagt niet alleen fabrikanten aan, maar ook ketens die de medicijnen verkopen. De zaak gaat terug tot 1996, het jaar dat medicijnenproducent Purdue Pharma de verslavende pijnstiller oxycontin (de Canadese naam voor oxycodon) introduceerde in Canada.

Een van de aangeklaagde bedrijven zegt de risico's altijd goed te hebben ingeschat. De meeste bedrijven hebben nog niet gereageerd op de rechtszaak.

Epidemie

Purdue wordt in de Verenigde Staten medeverantwoordelijk gehouden voor de zogenoemde opioïdenepidemie. Daar stierven in 2016 zo'n 42.000 mensen door een overdosis.

Ook in Nederland zijn er zorgen over het toenemende gebruik van oxycodon. Het aantal mensen met een overdosis is in korte tijd sterk gestegen. Minister Bruins wil met de huisartsen om tafel om te bespreken hoe het voorschrijven van de verslavende pijnstiller verminderd kan worden.