Politie Groningen gebruikt weer wapenstok bij gasprotest: 'communicatiefout'

Bij een demonstratie van actiegroep Code Rood in Farmsum is het opnieuw tot een aanvaring gekomen tussen de Groningse politie en de actievoerders. Daarbij is opnieuw de wapenstok gebruikt, iets wat de politie later zei te betreuren. Volgens de politie had de wapenstok niet ingezet mogen worden, maar is dat toch gebeurd door een communicatiefout.

Sinds dinsdag wordt er bij een opslaglocatie van de NAM in Farmsum actie gevoerd tegen de gaswinning in Groningen. Dinsdagavond werden daarbij ook al wapenstokken gebruikt. Vijf actievoerders raakten toen gewond volgens RTV Noord, iets wat de Groningse politie ontkent.

Gisteravond keerden de demonstranten dus terug op het terrein en hingen ze spandoeken op. De politie, die voorbereid was op hun komst, greep volgens de actiegroep in toen een doek aan een hek werd gehangen. Daarbij is volgens een woordvoerder van Code Rood bovenhands geslagen met de wapenstok. "Dat is verboden omdat je iemand levensgevaarlijk kan verwonden", voegde ze daaraan toe.

Aangifte

De actiegroep zegt dat twee mensen als gevolg van het geweld naar het ziekenhuis moesten. "Eentje met een hersenschudding en een ander met verwondingen aan de arm." De woordvoerder zegt tegen RTV Noord dat de actievoerders overwegen aangifte te doen tegen de agenten. "We betreuren dat dit is gebeurd. De politie zou beter moeten zorgen voor haar inwoners, de Groningers."

De politie zegt dat er geen meldingen zijn geweest van gewonden en dat er geen ambulance is ingezet.