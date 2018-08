Voortvluchtige Kobus L. na anderhalve maand gepakt

De voortvluchtige voormalige drugsbaron Kobus L. is opgepakt. Hij werd door een arrestatieteam aangehouden in een woning in Roosendaal.

L. werd vorige maand bij verstek veroordeeld tot 12 jaar cel voor het doden van zijn schoonzoon. Die werd vier jaar geleden doodgeschoten in zijn slaapkamer in Roosendaal. Twee dagen later kwam zijn lichaam bovendrijven in het Markkanaal bij Breda.

Volgens de rechtbank was er genoeg bewijs dat L. zijn schoonzoon heeft doodgeschoten. Maar na het vonnis was hij spoorloos, waardoor hij niet direct naar de gevangenis kon worden gebracht.

Daarom startten de politie en het Openbaar Ministerie een zoektocht naar L., onder meer in woonwagenkampen in Noord-Brabant en op een camping in Hank. Die zoektocht leidde uiteindelijk naar de woning in Roosendaal.

Drugssmokkel

L. werd in de jaren 90 veroordeeld tot 15 jaar cel voor drugssmokkel, in een zaak waarbij ook de Surinaamse president Desi Bouterse betrokken was. In 2003 kwam L. vervroegd vrij.

De Rotterdammer, ook bekend als Kobus de Zigeuner, heeft ontkend dat hij iets te maken heeft met de dood van zijn schoonzoon.