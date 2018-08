Man die 3800 euro betaalde voor een drankje is gevonden

Een klant van een cultureel podium in Oss die per ongeluk 3800 euro neerlegde voor een glas wijn is na een zoektocht van vier dagen gevonden.

Zaterdag ontdekte het personeel van De Groene Engel dat de dagomzet wel heel veel hoger was dan normaal. Al snel bleek dat iemand 3800 euro voor een glas wijn had neergelegd. Normaal gesproken kost dat 3,80 euro. Wie het was bleef onduidelijk, omdat voor het cultureel centrum alleen de laatste drie cijfers van het rekeningnummer zichtbaar waren.

Vermoedelijk ging het mis bij het invoeren van het bedrag in het pinapparaat, vertelde de directeur van De Groene Engel eerder tegen Omroep Brabant. Via Facebook begon een zoektocht naar de klant. "Nu valt de nieuwe wijn in de smaak, maar dit lijkt ons toch wat overdreven als fooi", stond er bij het bericht.

De klant meldde zich vanavond met een bankafschrift. De onfortuinlijke pinner krijgt het te veel betaalde bedrag terug.