'Tennisster Alize Cornet mocht wel haar shirt uittrekken op de baan'

De beslissing van de scheidsrechter kwam hem al snel op kritiek te staan. Oud-prof Casey Dellacqua noemde de waarschuwing "belachelijk", tennisster Bethanie Mattek-Sands noemde het "zwak".

Ook de organisatoren van de US Open, de USTA, betreuren de waarschuwing van de scheidsrechter. "Alle tennisspelers mogen hun shirt uitdoen terwijl ze in de spelersstoel zitten. Dit is geen schending van een regel. Gelukkig heeft ze alleen een waarschuwing gekregen, en geen boete."

Duidelijker beleid

De organisatie heeft het beleid duidelijker opgeschreven in het reglement, is te lezen in de verklaring. Vrouwelijke spelers mogen zich ook omkleden op een "locatie die meer privé is", als die aanwezig is. Een pauze om naar de kleedkamer of wc te gaan, krijgen ze echter niet.

Voor mannelijke tennissers is het geen enkel probleem om hun shirt te verwisselen tijdens een wedstrijd, blijkt uit deze recente foto's: