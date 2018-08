Cel geëist voor fraude met miljoenen voor goede doelen

Het Openbaar Ministerie vindt dat twee mannen uit Noord-Brabant twee en vijf jaar de cel in moeten voor verduistering van miljoenen euro's.

De twee verdachten zaten samen in het bestuur van vier stichtingen waarvan de kassen door twee steenrijke vrouwen waren gevuld met ruim 200 miljoen euro. Het geld was bestemd voor goede doelen, zoals cultureel erfgoed en sociale projecten in Afrika.

De bestuurders betaalden zichzelf jarenlang miljoenen euro's door middel van valse facturen. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de twee mannen op die manier 8,6 miljoen euro verdonkeremaand.

Reisjes naar Afrika

Hoofdverdachte René V. (60) uit Oosterhout was bestuursvoorzitter van de stichtingen. Hij besteedde het geld dat hij achteroverdrukte onder meer aan reisjes naar Afrika. Het OM neemt het de man kwalijk dat er nog altijd geen cent is terugbetaald en vindt dat hij vijf jaar de cel in moet.

V. noemde zichzelf vandaag voor de rechtbank in Den Bosch integer, omdat hij naar eigen zeggen altijd duidelijk was over zijn tarief van zo'n 600 euro per uur. De officier van justitie gelooft dat niet en zegt dat de vrouwen juist geschokt reageerden op de absurde kosten, schrijft Omroep Brabant.

De andere verdachte, een 68-jarige man uit Den Bosch, was penningmeester bij de stichtingen. Hij beloonde zichzelf met twee miljoen euro. Tegen hem is twee jaar cel geëist.

De rechtbank doet op 28 september uitspraak.