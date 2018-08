Eis: veertien jaar voor verdachte van doodslag Nicole van den Hurk

In hoger beroep heeft het Openbaar Ministerie veertien jaar cel geëist tegen de verdachte in de zaak-Nicole van den Hurk. Volgens de advocaat-generaal heeft Jos de G. zich schuldig gemaakt aan doodslag en verkrachting. Het hoger beroep wordt morgen voortgezet.

Verantwoordelijk

Jos de G. werd in november 2016 veroordeeld tot vijf jaar cel voor de verkrachting van Van den Hurk. Volgens de rechtbank was niet bewezen dat De G. ook verantwoordelijk was voor haar dood. Het OM had toen ook veertien jaar cel geëist voor verkrachting en doodslag.

De uitspraak van de rechtbank leidde tot een woedende reactie van de stiefmoeder van Nicole. Zowel de advocaat van De G. als het Openbaar Ministerie gingen in hoger beroep.

Spoorloos

De 15-jarige Nicole van den Hurk verdween spoorloos in de vroege ochtend van 6 oktober 1995, toen ze naar haar werk fietste. Bijna zeven weken later werd haar lichaam gevonden. Ze bleek met geweld om het leven te zijn gebracht. Een dader werd niet gevonden.

In 2011 is het lichaam van Nicole opgegraven voor onderzoek. Het NFI vond daarbij dna van de vermoedelijke moordenaar. Dat leidde in 2014 tot de arrestatie van Jos de G. uit Helmond.