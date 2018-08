Engelandvaarders voor laatste keer bijeen, nog een reünie lukt niet meer

Veel Nederlanders namen een omzichtigere route. "De gemiddelde duur van de reis van een Engelandvaarder was een jaar", zegt de archivaris. Ze reisden via Portugal of zelfs via de VS en Canada naar Groot-Brittannië.

De Engelandvaarders hadden onderling weinig contact. Plantinga: "Ze gingen gewoon. Het belangrijkste doel was: de Duitsers het land uit." Ze vertrokken om uiteenlopende redenen uit Nederland. "Ik heb zelfs weleens gelezen over een Engelandvaarder die was weggelopen na een ruzie met zijn ouders, omdat die zijn vriendinnetje niet accepteerden."

Eenmaal in Groot-Brittannië was de kans klein dat ze andere verzetsstrijders ontmoetten. "De Nederlanders daar kenden elkaar helemaal niet." Verzetsstrijders die aankwamen, werden gestationeerd bij verschillende legeronderdelen. "Ze maakten deel uit van de marine in Dover of de luchtmacht in Noord-Engeland."

'Nog steeds een eer'

Een deel van de Engelandvaarders vormde de Prinses Irene Brigade, die in 1944 in het Franse Normandië meevocht voor de bevrijding van Nederland. "Het is nog steeds een eer als je het oranje-blauwe koord van dit regiment mag dragen", zegt Rudi Hemmes (95), generaal-majoor en voorzitter van het Genootschap Engelandvaarders, tegen persbureau ANP.

Vandaag vertelden de veteranen elkaar voor de laatste keer anekdotes, daarna droeg het genootschap een deel van de taken over aan het Museum Engelandvaarders in Noordwijk. In de hoop dat de verhalen van de verzetsstrijders niet in vergetelheid zullen raken.