Advocaat Lili en Howick: ik kan niets meer voor ze doen

De Armeense kinderen Lili en Howick moeten definitief naar Armenië. De advocaat van de zus (12) en broer (13) heeft gezegd dat hij niets meer voor hen kan doen. Ook staatssecretaris Harbers van Immigratie zegt dat de uitzetting volgende week doorgaat, nu de Raad van State heeft bepaald dat de kinderen geen recht hebben op een langer verblijf in Nederland.

Harbers heeft de bevoegdheid een uitzondering voor de twee te maken, maar zegt dat "het niet voor de hand ligt dat we tot een ander oordeel komen". Eerder zei hij al dat ze in Armenië geen gevaar lopen en niet in mensonterende omstandigheden terechtkomen.

"Over de situatie van individuele personen, zoals Lili en Howick, gaan we nooit via de media in discussie. De hoogste rechter in ons land, de Raad van State, heeft geoordeeld dat de besluiten van staatssecretaris Harbers dat ze naar Armenië moeten in orde zijn. Dit betekent dat de kinderen zo spoedig mogelijk worden herenigd met hun moeder die daar al is", laat een woordvoerder van het ministerie weten.

Weeshuis

De kinderen kunnen in Armenië niet bij hun moeder wonen, omdat zij psychische problemen heeft. De kinderen zeiden tegen het NOS Jeugdjournaal dat ze vrezen dat ze in een weeshuis terechtkomen.

Hun advocaat wil wel in de gaten houden of ze in Armenië goed worden opgevangen. Als dat niet het geval is, kan er een klacht worden ingediend en zou de uitzetting kunnen worden teruggedraaid.

De moeder kwam in 2008 met haar kinderen naar Nederland en probeerde sindsdien asiel te krijgen.